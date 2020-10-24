«مجلس الدولة»: متابعة مستمرة لـ 2000 قاض مشرفين على انتخابات النواب

بدأت غرفة عمليات مجلس الدولة عملها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث انعقدت بمقر المجلس برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وذلك لمتابعة قضاة المجلس المشرفين على انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها اليوم وغدا بـ 14 محافظة من محافظات الجمهورية.وتتابع الغرفة قرابة 2000 قاض من قضاة مجلس الدولة المشرفين على تلك الانتخابات، في كل ما يتعلق بعملهم ابتداء من التسكين بالمحافظات مرورا بكل إجراءات عملية الاقتراع واستلام البطاقات والصناديق الانتخابية وحتى موعد إغلاق اللجان والمقرر في التاسعة مساء على مدار يومي الانتخابات.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.