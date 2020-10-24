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منوعات

وزير الرياضة يهنئ الأهلى بعد حسم بطاقة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:51 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ13في تاريخه، بعد فوزه علي فريق الوداد الرياضي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ليصبح مجموع المباراتين 5-1 لصالح النادي الأهلي.

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة، مشيدًا بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية وأصرارهم على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية، متمنيًا التوفيق للفريق في الدور النهائي للبطولة، كما تمنى أن يلحق فريق الزمالك بالأهلي في نهائي البطولة ليكون نهائي مصري، وكذلك تمنى التوفيق لفريق بيراميدز المصري في مباراته النهائية المرتقبة بكأس الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وكان النادي الأهلي قد فاز ذهابًا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

ويتطلع الأهلي إلى المضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال واسعاده جماهيره بعد غياب اللقب منذ 2013.

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