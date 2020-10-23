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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر في الكويت: إساءة مسؤول «القوى العاملة» تصرف فردي مرفوض

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:41 م
طارق القوني
طارق القوني
ألفت الكحلي
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أعرب السفير المصري في الكويت طارق القوني، عقب لقائه مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، عن أسفه الشديد ورفضه الكامل واستنكاره للإساءة التي صدرت أمس، من قبل أحد مسؤولي وزارة القوى العاملة، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي الشخصية.

وأكد السفير المصري أن ما حدث من المسؤول بالوزارة تصرف فردي لا يعبر نهائيًا عن حقيقة علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، والتقدير الكبير الذي تكنه مصر قيادة وحكومة وشعبًا للكويت وقاداتها.

وأوضح القوني أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجه على الفور بإجراء تحقيق مع المسؤول بالوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، مشيرًا إلى أنه لن يكون في موقع يسمح له بتكرار مثل هذه التصرفات.

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