مصدر أمني يكشف كواليس إصابة مقاول بطلق ناري بالقطامية
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:25 م
هدير مصطفيطباعة
كشف مصدر أمني عن أن حادثة إصابة مقاول بطلق ناري داخل أحد الأندية الاجتماعية بالقطامية وقعت منذ شهر، مضيفًا أن عيارا ناريا مجهول المصدر أصاب المجنى عليه حينها، وتم نقله إلى المستشفى وتحسّنت حالته الصحية.
وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لتحديد مصدر تلك الطلقة والقبض على الجناة، مؤكدًا أن التحريات رجّحت أن يكون العيار الناري قد تم إطلاقه خلال حفل زفاف.
كان قسم شرطة القطامية قد تلقى إخطارًا بإصابة صاحب شركة استيراد وتصدير بطلق ناري داخل أحد الأندية بالقطامية، وكشفت التحريات الأولية عن أن المجني عليه توجه للنادي لقضاء وقت بصحبة أسرته، وأثناء حمل رضيعه أصيب بحالة إغماء وأصيب بحالة نزيف من ذراعه.
وأشارت التحريات إلى أنه تم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وبفحصه تم العثور على طلق ناري فى ذراعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لتحديد مصدر تلك الطلقة والقبض على الجناة، مؤكدًا أن التحريات رجّحت أن يكون العيار الناري قد تم إطلاقه خلال حفل زفاف.
كان قسم شرطة القطامية قد تلقى إخطارًا بإصابة صاحب شركة استيراد وتصدير بطلق ناري داخل أحد الأندية بالقطامية، وكشفت التحريات الأولية عن أن المجني عليه توجه للنادي لقضاء وقت بصحبة أسرته، وأثناء حمل رضيعه أصيب بحالة إغماء وأصيب بحالة نزيف من ذراعه.
وأشارت التحريات إلى أنه تم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وبفحصه تم العثور على طلق ناري فى ذراعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.