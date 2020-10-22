مصدر أمني يكشف كواليس إصابة مقاول بطلق ناري بالقطامية

كشف مصدر أمني عن أن حادثة إصابة مقاول بطلق ناري داخل أحد الأندية الاجتماعية بالقطامية وقعت منذ شهر، مضيفًا أن عيارا ناريا مجهول المصدر أصاب المجنى عليه حينها، وتم نقله إلى المستشفى وتحسّنت حالته الصحية.وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لتحديد مصدر تلك الطلقة والقبض على الجناة، مؤكدًا أن التحريات رجّحت أن يكون العيار الناري قد تم إطلاقه خلال حفل زفاف.كان قسم شرطة القطامية قد تلقى إخطارًا بإصابة صاحب شركة استيراد وتصدير بطلق ناري داخل أحد الأندية بالقطامية، وكشفت التحريات الأولية عن أن المجني عليه توجه للنادي لقضاء وقت بصحبة أسرته، وأثناء حمل رضيعه أصيب بحالة إغماء وأصيب بحالة نزيف من ذراعه.وأشارت التحريات إلى أنه تم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وبفحصه تم العثور على طلق ناري فى ذراعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.