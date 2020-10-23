رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 23-10-2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:18 ص
القطارات
القطارات
هبه محمد
طباعة
يقدم لكم «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الجمعة 23-10-2020، حيث أعلنت هيئة السكك الحديد فيما يخص تأخير عربات القطارات، أن على جميع الخطوط لن يزيد عن 45 دقيقة، مشيرة إلى تهديات القطارات ستكون على خط القاهرة وخط الإسكندرية بمتوسط تأخر 45 دقيقة، ومن أسيوط إلى أسوان في حدود نصف ساعة.

وأضافت هيئة السكك الحديد، أن تأخير مواعيد القطارات بسبب المشروعات الحديثة الجاري تنفيذها للتكثيف من عربات القطارات.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 23-10-2020 في القاهرة وجميع المحافظات

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة:

قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

قطار رقم 12 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

توفير الأدوية والدم.. تفاصيل خطة «الصحة» لمواجهة الطقس السيئ

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 23-10-2020

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-9-2020

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي