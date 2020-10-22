بسبب كورونا.. «الطرق الصوفية» تلغى احتفالات المولد النبوى

كشفت الطرق الصوفية، اليوم الخميس، عن إلغاء الموكب الصوفي السنوي الذي كان مقررا له يوم 29 أكتوبر، والذي تنظمه الطرق الصوفية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كل عام، والاكتفاء بالأمسية الدينية التي تنظم داخل مسجد الحسين بحضور مشايخ الطرق الصوفية.وقال الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، إنه نظرا للإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن الطرق الصوفية قررت إلغاء الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي والمتمثلة في المواكب والمسيرات الصوفية سواء بالقاهرة أو باقي محافظات مصر، وذلك حفاظا على المريدين الصوفية الذين يأتون من كل أنحاء مصر في هذه الذكرى الطيبة.وتابع شيخ الطريقة الرفاعية، أنه نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد والعالم، تقرر إلغاء المواكب الخاصة بالمولد النبوي الشريف لهذا العام، والذي كان مقررا يوم الثاني عشر من ربيع الأول داعين المولى عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أنه من الممكن تنظيم أمسيات دينية احتفالا بهذه الذكرى بالاتفاق والتنسيق مع وزارة الأوقاف مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.