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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رغم غياب الاحتفالات.. كيف استعدت أسوان لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس؟

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
أسوان_إسراء توفيق
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يستقبل معبد أبوسمبل، اليوم الخميس، زائريه من السائحين والمصريين، لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والتى تعتبر ظاهرة فريدة من نوعها وتتم مرتين سنويًا، وكان يمثل هذا اليوم الاحتفال ببدء موسم الحصاد عند قدماء المصريين.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تمت كافة الاستعدادات والتجهيزات؛ بالتعاون جميع الأجهزة المعاونة؛ لاستقبال الأفواج السياحية والمصريين لمشاهدة الظاهرة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ""عطية"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم الاتفاق مع وزارتي السياحة والآثار والثقافة، على عدم إقامة الاحتفالية التى يتم تنظيمها على هامش الظاهرة لهذا العام؛ لمنع أى تجمعات وتكدسات وضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى قال خيرى على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن الغرفة تلقت طلبات من السائحين للحجز بالفنادق بمدينة أبوسمبل السياحية لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، ومن أبرز الجنسيات الأمريكية والفرنسية والبولندية، موضحًا أن البعض السائحين يفضل الذهاب إلى مدينة أبوسمبل قبل التعامد بيوم، والآخرين يذهبون بنفس ليلة التعامد ويتوجهون للمعبد مباشرة.

وأضاف لـ"الدستور"، أن على الرغم أن نسبة الحجوزات تعد بسيطة مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنها أنها تنقل رسالة سلام للعالم كله أن مصر تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن السائحين لديهم إصرار لحضور ظاهرة تعامد الشمس، والتى تعتبر فريدة من نوعها.

واستكمل "على"، أن هناك رحلات يومية لزيارة معبدى أبوسمبل، باعتباره من الأماكن الأثرية المفضلة للسائحين، حيث يُعد لأغلبهم ضمن الزيارات الاختيارية، وأن هناك عددًا منهم يحدده فى برنامج زيارته قبل الوصول إلى المحافظة.

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