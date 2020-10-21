«الهجرة»: لا صحة للاعتداء على طبيبة مصرية في الكويت

علّقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على جمعية الرفق بالمغتربين بعدما طالبوا بتدخلها بسبب ادعائهم تعدي مواطن كويتي على طبيبة مصرية.وقالت وزيرة الهجرة، إن مشاجرة حدثت بالفعل دون التعدي على المواطنة المصرية التى قامت بدورها بتحرير محضر في قسم الشرطة.أضافت الوزيرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المواطنة المصرية بخير ولا صحة لما يتم تداوله من هذه الجمعية على منصات التواصل، لتضليل الرأى العام.وردًا على ادعاء البعض، أضافت: "حنقول عمل فردي ويحيا الهلال والصليب والشعارات الرنانة؟ خلاص زهقنا منها وشبعنا تطبيل، قالت: "أيوه هو عمل فردي غير وطنى من الجمعية المذكورة وإحنا كمان زهقنا من الإشاعات والتضليل ومعاكم في "يحيا الهلال مع الصليب".