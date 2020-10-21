أحمد باشا: منع فاطمة سيد أحمد من حضور اجتماع أسامة هيكل «لا يليق»

أكد أحمد باشا، رئيس تحرير روزاليوسف، أنه لم يكن لائقًا أبدا أن يتم منع فاطمة سيد أحمد -عضو الهيئة الوطنية للصحافة- من حضور لقاء وزير الدولة للإعلام ويتم عدم السماح لها بالمشاركة، بعد أن وصلت بنفسها إلى مقر الوزارة.وأوضح: قام الموظفون بمنع سيارتها من الدخول بشكل لا يليق كونها أحد كبار الكتاب وأحد رموز مؤسسة روزاليوسف العريقة التي كان أحد ممثليها فى اللقاء.وشدد: ليس هكذا أبدا يتم التعامل من قبل الوزير وموظفيه مع كبار الكتاب ورؤساء التحرير، وعليه فإننى انسحبت وعددا من الزملاء من هذا اللقاء تضامنًا مع الزميلة العزيزة".