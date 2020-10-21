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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-10-2020 بالبنوك المصرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:05 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 21-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، حيث صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحًا 19.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5629.11 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحًا 26.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6245.02 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحًا 6.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4405.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحًا 11.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4465.90 نقطة.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، مقابل استقرار سعره في بنك بلوم وبنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-10-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 51.14 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.75 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.55 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.48 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك عوده ارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 47.52 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.61 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.51 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.43 جنيه وللبيع 51.45 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.75 جنيه وللبيع 51.48 جنيه.

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