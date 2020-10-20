السعودية: بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة

أعلنت وزارة الحج السعودية، اليوم الثلاثاء، بدء العمل مع الوكلاء المعتمدين في الدول لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بحيث يكون وفق آلية المجموعات وليس الأفراد.وقال وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة عبد الرحمن شمس، إنه تم بدء العمل مع الشركات تمهيدا لاستقبال المعتمرين من الخارج، مشيرا إلى أن تطبيق "اعتمرنا" الإلكتروني مخصص فقط للمعتمرين من داخل المملكة، وفق قناة "الإخبارية" السعودية.وكشف شمس عن ضبط العديد من المحاولات لتمرير معلومات غير صحيحة وتطبيقات وهمية لخداع المعتمرين، وتم إبلاغ الجهات المختصة لوقفها داعيا المعتمرين للتحقق من الأمر وإبلاغ الجهات المختصة.وأعلنت المملكة في وقت سابق اليوم عن وفود نحو 45 ألف معتمر و120 ألف مصلٍ إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجيًا.وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، إن هذه العودة جاءت وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تهدف لتهيئة الأجواء المثالية لقاصدي المسجد الحرام، داعيا إلى التقيد بالأوقات المعتمدة من خلال التصاريح المصدرة للمعتمرين والمصلين والدخول للحرم من نقاط التفويج المحددة عبر تطبيق "اعتمرنا" الرسمي والحذر من التطبيقات المضللة.