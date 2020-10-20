من الكنترول.. «الموسيقيين» ترفض عضوية شاكوش لسبب غير صوته

تقدم صباح اليوم عدد من مؤدي المهرجانات لاختبارات عضوية نقابة المهن الموسيقية للحصول على تصاريح الغناء.كان في مقدمتهم حسن شاكوش الذي حضر ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وقدم فى اختبارات النقابة أمام اللجنة أغنية لـ عبد الحليم حافظ بجانب إحدى أغنيات المهرجانات التي اشتهر بها الفترة الأخيرة.وقبل إعلان النتيجة علمت "الدستور" من مصدر أن حسن شاكوش مرفوض من النقابة بسبب عدم إحضار المؤهل التعليمي وهو من ضمن الإجراءات الشكلية للتقديم، حيث إنه عندما طُلب منه المؤهل أخبرهم أنه لم يحصل على شهادة محو الأمية.ومن شروط القيد بنقابة الموسيقيين حصول العضو على الأقل على شهادة محو أمية، وهو ما يفتقده حسن شاكوش.يذكر أن اللجنة التي أجرت الاختبارات تضمنت كل من صلاح الشرنوبي وأمجد العطافي وجيهان مرسي ومحمد ضياء الدين وسامي الحفناوي.على صعيد آخر، كان "شاكوش" قد طرح مؤخرا أغنية "بسكوتاية مقرمشة" في دويتو غنائي مع الفنان حمادة مجدي، والتي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية بعد طرحها على موقع "يوتيوب".