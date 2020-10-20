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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العاشرة مساءً.. بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب بنيوزيلندا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:47 م
انتخابات
انتخابات
حسام محفوظ _أشرف لاشين
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تنطلق غدا الأربعاء، وعلى مدار 3 أيام في التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة عملية التصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى.

وتنطلق الانتخابات في دولة نيوزيلندا، بعد قليل في تمام العاشرة مساءً وفقا لتوقيت القاهرة والتاسعة صباحًا وفقا لتوقيت نيوزيلندا، لتصبح أولى الدول التي يبدأ بها تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات، بينما يعد الساحل الغربي للولايات المتحدة آخر الدول.

ويصوت المصريون بالخارج في 140 لجنة في القنصليات والسفارات المصرية في 124 دولة من خلال طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى بمجلس النواب، واختيار المرشحين فيها وإرسالها عبر البريد إلى السفارات والقنصليات التي توجد بها لجان الانتخابات بالخارج.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها لتسهيل عمليات التصويت، حيث نسقت مع وزارة الخارجية، لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 23 أكتوبر 2020 بما يتناسب والتوقيتات التي حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس النواب.

وتجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، على أن تجري فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول من نوفمبر.

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