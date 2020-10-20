قبرص: قمة «مهمة جدا» مع مصر واليونان غدا

كشفت قبرص، اليوم الثلاثاء، عن عقد قمة ثلاثية غدا الأربعاء، مع مصر واليونان، وصفتها بالمهمة جدا، كونها تأتي بالتزامن مع استفزازات تركيا، وفقا لما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.واستضافت القاهرة خلال الشهر الجاري، قمة ثلاثية كانت السابعة بين البلدان الثلاث مصر واليونان وقبرص، وسط تحذيرات دولية من انتهاكات تركية عبر عمليات تنقيب استفزازية تقوم بها أنقرة عن الغاز قبال سواحل قبرص.