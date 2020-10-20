الشيوخ الأمريكى: خطوة السودان مهمة لتطبيع علاقاتها مع العالم

أفادت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن خطوة السودان مهمة لتطبيع علاقاتها مع العالم.وأضافت لجنة العلاقات الخارجية، أن السودان قام بإصلاحات ديمقراطية واقتصادية مدهشة، بحسب ما نقلته فضائية " العربية عاجل ".وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.وكان حمدوك يتحدث للتلفزيون الرسمي بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترفع السودان من القائمة التي تمثل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من المؤسسات الدولية.