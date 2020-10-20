رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص على طريق «بنها ـ القناطر» بالقليوبية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
إصابة أشخاص
إصابة أشخاص
كتب صلاح حسنى
طباعة
شهد طريق "خط 12 بنها ـ القناطر الخيرية" بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا، راح ضحيته أحد الشباب وإصابة شخصين آخرين، نتيجة تصادم أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، وهو ما تسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين أمام قرية بلتان التابعة لمركز طوخ.

وانتقل العميد هشام دياب، وكيل إدارة المرور، لموقع الحادث وتبين أنه وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، وهو ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية "رضا س"، 39 عامًا، وإصابة "عماد م" وقائد السيارة الملاكي.

وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لتقديم الخدمة العلاجية لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«جلطات بالقلب والمخ».. كورونا يعود بالوجه الأكثر خطورة

محيي الدين يشكر السيسي على دعمه ليصبح مديرًا تنفيذيًا بـ«النقد الدولي»

تفاصيل حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس 2020

وزيرة الصحة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الصور

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

لورديانا.. قصة الراقصة البرازيلية صاحبة أشهر فيديو على السوشيال ميديا

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

خبيرة روسية تشرح تأثير السن على مدى الإصابة بكورونا

مها نور.. من مريضة سرطان لصاحبة مبادرة «ذراعي خط أحمر»

حياة مصطفى في صالون «حلاقة الرجالة»: «نعيمًا» (صور)

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

غدًا.. عرض الفيلم النمساوى ملكة الغجر ببيت السنارى

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الشرائع» بالعربية

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ السيد فهيم

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال