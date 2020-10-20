مصرع وإصابة 3 أشخاص على طريق «بنها ـ القناطر» بالقليوبية

شهد طريق "خط 12 بنها ـ القناطر الخيرية" بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا، راح ضحيته أحد الشباب وإصابة شخصين آخرين، نتيجة تصادم أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ.وتلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، وهو ما تسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين أمام قرية بلتان التابعة لمركز طوخ.وانتقل العميد هشام دياب، وكيل إدارة المرور، لموقع الحادث وتبين أنه وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، وهو ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية "رضا س"، 39 عامًا، وإصابة "عماد م" وقائد السيارة الملاكي.وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لتقديم الخدمة العلاجية لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.