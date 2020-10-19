«الوطنية للإعلام» تتحرك قانونيًا ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم



واختتم: تُحذر "الوطنية للإعلام" أي جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذي أقل أن يوصف بالانحطاط الأخلاقي، وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشئون القانونية بالهيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح أن "الوطنية للإعلام" ستخاطب على الفور الجهات المعنية، والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.وتابع: لن تتهاون "الهيئة الوطنية للإعلام" حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي.