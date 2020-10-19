من المطبخ الفرنسي.. طريقة تحضير «أكواب البصل» الشهية
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:30 م
إسلام جمالطباعة
يعتبر المطبخ الفرنسى من أشهى المطابخ فى العالم، ومع حيرة كل يوم فى إعداد الطعام، خاصة للاطفال بعد قدومهم من المدرسة، نقدم طريقة تحضير أكواب البصل الفرنسي.
قدم موقع " justfood" الخاص بوصفات الطعام، وصفة "كرات البصل" الفرنسية بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير أكواب البصل الفرنسية:
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 بصل حلو، مقطع شرائح
ملح وفلفل أسود مطحون طازج
1 ملعقة كبيرة زعتر طازج
½ كوب مرق لحم
3 ملعقة كبيرة كريمة ثقيلة
1 عبوة عجين جاهزة
جبنة موزاريلا
طريقة تحضير أكواب البصل الفرنسية:
- يسخن الفرن على 375 درجة فهرنهايت، ويدهن قالب برذاذ الطبخ غير اللاصق.
- في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون والزبدة على نار متوسطة.
- أضيفي البصل ثم حمريه حتى ينضج واتركيه يتكرمل، لمدة 25 - 30 دقيقة. ويتبل البصل بالملح، الفلفل والزعتر.
- أضيفي مرق اللحم واتركي الخليط على نار هادئة حتى يتناقص السائل كله تقريبًا، ويضاف الكريما الثقيلة وقلبي المزيج.
- افردي عجين البف باستري لتصبح مسطحة قليلًا، قطعي العجين إلى مربعات 2 بوصة، ثم اضغطي كل مربع كوب من القالب المجهز.
- ضعي ملعقتين كبيرتين من البصل في كل كوب، ثم أضيفي فوقها ملعقة كبيرة من جبن الغروير.
- اخبزي الأكواب حتى يصبح لونها ذهبيًا داكنًا، لمدة 20 - 22 دقيقة. قدميها على الفور.
قدم موقع " justfood" الخاص بوصفات الطعام، وصفة "كرات البصل" الفرنسية بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير أكواب البصل الفرنسية:
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 بصل حلو، مقطع شرائح
ملح وفلفل أسود مطحون طازج
1 ملعقة كبيرة زعتر طازج
½ كوب مرق لحم
3 ملعقة كبيرة كريمة ثقيلة
1 عبوة عجين جاهزة
جبنة موزاريلا
طريقة تحضير أكواب البصل الفرنسية:
- يسخن الفرن على 375 درجة فهرنهايت، ويدهن قالب برذاذ الطبخ غير اللاصق.
- في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون والزبدة على نار متوسطة.
- أضيفي البصل ثم حمريه حتى ينضج واتركيه يتكرمل، لمدة 25 - 30 دقيقة. ويتبل البصل بالملح، الفلفل والزعتر.
- أضيفي مرق اللحم واتركي الخليط على نار هادئة حتى يتناقص السائل كله تقريبًا، ويضاف الكريما الثقيلة وقلبي المزيج.
- افردي عجين البف باستري لتصبح مسطحة قليلًا، قطعي العجين إلى مربعات 2 بوصة، ثم اضغطي كل مربع كوب من القالب المجهز.
- ضعي ملعقتين كبيرتين من البصل في كل كوب، ثم أضيفي فوقها ملعقة كبيرة من جبن الغروير.
- اخبزي الأكواب حتى يصبح لونها ذهبيًا داكنًا، لمدة 20 - 22 دقيقة. قدميها على الفور.