من المطبخ الفرنسي.. طريقة تحضير «أكواب البصل» الشهية

يعتبر المطبخ الفرنسى من أشهى المطابخ فى العالم، ومع حيرة كل يوم فى إعداد الطعام، خاصة للاطفال بعد قدومهم من المدرسة، نقدم طريقة تحضير أكواب البصل الفرنسي.قدم موقع " justfood" الخاص بوصفات الطعام، وصفة "كرات البصل" الفرنسية بخطوات سهلة وبسيطة.مقادير أكواب البصل الفرنسية:1 ملعقة كبيرة زيت زيتون1 ملعقة كبيرة زبدة2 بصل حلو، مقطع شرائحملح وفلفل أسود مطحون طازج1 ملعقة كبيرة زعتر طازج½ كوب مرق لحم3 ملعقة كبيرة كريمة ثقيلة1 عبوة عجين جاهزةجبنة موزاريلاطريقة تحضير أكواب البصل الفرنسية:- يسخن الفرن على 375 درجة فهرنهايت، ويدهن قالب برذاذ الطبخ غير اللاصق.- في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون والزبدة على نار متوسطة.- أضيفي البصل ثم حمريه حتى ينضج واتركيه يتكرمل، لمدة 25 - 30 دقيقة. ويتبل البصل بالملح، الفلفل والزعتر.- أضيفي مرق اللحم واتركي الخليط على نار هادئة حتى يتناقص السائل كله تقريبًا، ويضاف الكريما الثقيلة وقلبي المزيج.- افردي عجين البف باستري لتصبح مسطحة قليلًا، قطعي العجين إلى مربعات 2 بوصة، ثم اضغطي كل مربع كوب من القالب المجهز.- ضعي ملعقتين كبيرتين من البصل في كل كوب، ثم أضيفي فوقها ملعقة كبيرة من جبن الغروير.- اخبزي الأكواب حتى يصبح لونها ذهبيًا داكنًا، لمدة 20 - 22 دقيقة. قدميها على الفور.