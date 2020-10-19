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لايف ستايل

من المطبخ الفرنسي.. طريقة تحضير «أكواب البصل» الشهية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:30 م
اكواب البصل الفرنسية
اكواب البصل الفرنسية
إسلام جمال
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يعتبر المطبخ الفرنسى من أشهى المطابخ فى العالم، ومع حيرة كل يوم فى إعداد الطعام، خاصة للاطفال بعد قدومهم من المدرسة، نقدم طريقة تحضير أكواب البصل الفرنسي.

قدم موقع " justfood" الخاص بوصفات الطعام، وصفة "كرات البصل" الفرنسية بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير أكواب البصل الفرنسية:

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 بصل حلو، مقطع شرائح
ملح وفلفل أسود مطحون طازج
1 ملعقة كبيرة زعتر طازج
½ كوب مرق لحم
3 ملعقة كبيرة كريمة ثقيلة
1 عبوة عجين جاهزة
جبنة موزاريلا

طريقة تحضير أكواب البصل الفرنسية:

- يسخن الفرن على 375 درجة فهرنهايت، ويدهن قالب برذاذ الطبخ غير اللاصق.

- في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون والزبدة على نار متوسطة.

- أضيفي البصل ثم حمريه حتى ينضج واتركيه يتكرمل، لمدة 25 - 30 دقيقة. ويتبل البصل بالملح، الفلفل والزعتر.

- أضيفي مرق اللحم واتركي الخليط على نار هادئة حتى يتناقص السائل كله تقريبًا، ويضاف الكريما الثقيلة وقلبي المزيج.

- افردي عجين البف باستري لتصبح مسطحة قليلًا، قطعي العجين إلى مربعات 2 بوصة، ثم اضغطي كل مربع كوب من القالب المجهز.

- ضعي ملعقتين كبيرتين من البصل في كل كوب، ثم أضيفي فوقها ملعقة كبيرة من جبن الغروير.

- اخبزي الأكواب حتى يصبح لونها ذهبيًا داكنًا، لمدة 20 - 22 دقيقة. قدميها على الفور.

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