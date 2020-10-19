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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لتحميل مناهج الثانوية الأزهرية الدراسية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:55 م
الأزهر
الأزهر
نعمات مدحت
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بحث كثير من أولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الماضية على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020، وذلك لتحميل مناهج الدراسية  لجميع المراحل الدراسية من مرحلة الإبتدائية حتى الثانوية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

ولمعرفة رابط البوابة لتحميل المناهج الدراسية التي اطلقها الأزهر خلال العام الحالي 2020، خلال الرابط: study.ekb.eg، كما يمكن للطلاب الاطلاع على الفيديوهات التعليمية للمناهج الشرعية والعربية من خلال الرابط التالي:azhar.eg/learning/index.htm وتحتوي المناهج الدراسية على الكتب والمذكرات ونماذج امتحانات  وزارة التربية والتعليم للمراحل التعليمة المختلفة، كما يحتوي رابط الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية 2020، نماذج امتحانات، خطة الدراسة لكل مادة، والكتاب الإلكتروني، وتوزيع المناهج الدراسية، وجاء وضع المناهج عبر البوابة الإلكترونية تسهيلا على الطلاب ومنعا للتكدس والازدحام بسبب أزمة كورونا المستجد.

منصة الأزهر التعليمية 2020

ويشار إلى أن الأزهر الشريف  أطلق منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، يوم 30 مارس الماضي 2020، و تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، وتضم المنصة بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية، وتقديم نماذج إجاباتها بشكل وافى مفصل شامل، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر حتى يستفيدوا بها، كما تقدم خدمة للمعلمين وذلك من خلال نماذج تفاعلية تتيح لهم التواصل مع الطلاب بشكل ميسر.

وجاء اطلاق المنصبة لمواكبة العصر، وحرص الأزهر على تقديم حلول عملية ومتعددة لتطبيق التعليم عن بعد بكفاءة عالية ومتميزة، بالإضافة إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتعاون المنصة الإلكترونية مع بوابة الأزهر والمركز الإعلامى بالمشيخة.

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