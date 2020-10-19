«الكاظمي» يبحث تطوير العلاقات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الفرنسية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف الصعد والمجالات.وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، أهمية العلاقات العراقية الفرنسية، كما بيّن التحديات التي يواجهها العراق حاليًا وحاجته إلى الدعم والتعاون الدوليين في مجال مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والحرب الدولية على الإرهاب.كما أوضح الخطوات المهمة التي تضطلع بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي لأجل النهوض بالبلاد والتواصل مع مختلف الدول الصديقة، من أجل عقد شراكات دائمة تنبع من المصالح المشتركة طويلة الأمد.