تعرف على حقيقة تحديد الداخلية موعد تقديم معهد معاوني الشرطة 2020

موعد تقديم معهد معاوني الشرطة 2020





أعلنت وزارة الداخلية، أنه لا صحة لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية في معهد معاوني الشرطة ذكور وإناث، خلال الفترة المقبلة، حيث قبل المعهد بالفعل طلاب خلال الفترة من 1 فبراير إلى 5 مارس الماضي، وفقا للشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية بهذا الشأن (من السن والسيرة المحمودة غيرها ...).





أماكن التقديم في معهد معاوني الشرطة





يمكن للراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الشرطة ذكور وإناث للدراسة التقديم في الأماكن التالية:-





معهد معاوني الشرطة بطرة





معهد معاوني الشرطة بجسر السويس





معهد تأهيل الأفراد بشارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس





معهد معاوني الشرطة بالبحيرة مدخل مدينة وادي النطرون





معهد تأهيل الأفراد بمدينة الكوثر بسوهاج





شروط المتقدمين في معهد معاوني الشرطة 2020





قبل معرفة موعد تقديم معهد معاوني الشرطة 2020 يجب أن يدرك المتقدم أن وزارة الداخلية تقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية، للالتحاق بمعهد معاوني الشرطة ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق وهى :-





1_ الحصول على شهادة الإعدادية بدرجات مؤهلة لدخول المعهد





2_ أن لا يقل السن عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة





3_ أن يكون مصري الجنسية.





4_ أن يكون محمود السيرة والسمعة





5_ ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مخلة للشرف أو تفقد الثقة أو الإعتبار.





6_ استيفاء الشروط الصحية والبدنية المحدد للتأهيل للالتحاق بالمعهد( الطول لا يقل عن 160 للإناث والذكور عن 170 سم و عرض الصدر 85 سم).









7_ ألا يكون المتقدم مجند بالقوات المسلحة





8_ ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج من قبل





9_ مدة الدراسة بالمعهد 18 شهرا مقسمة لفترات دراسية.

يحصل الدارس طوال فترة الدراسة على عدة مميزات منها مكافأة شهرية، علاج صحي شامل الأدوية بمستشفيات الشرطة الترقية بين 6 درجات وظيفية خلال فترة خدمته.



