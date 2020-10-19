اليونان تعزز من تواجدها العسكري على الحدود التركية

أضافت الشرطة اليونانية حراسًا إلى وحدة رودوبي الإقليمية في شمال شرق البلاد في محاولة لوقف وصول اللاجئين والمهاجرين من تركيا المجاورة، حسبما ذكرت صحيفة ناشيونال هيرالد الأسبوعية اليونانية الأمريكية.وأكد موقع "أحوال" التركي، أنه تم نقل حوالي 20 ضابطًا يعملون في إيفروس إلى رودوبي، كما تم نقل 65 شرطيًّا آخرين إلى هناك من أجزاء أخرى من شمال اليونان.ووصل التقرير بعد يوم من إعلان مكتب رئيس الوزراء اليوناني أنه سيتم بناء حاجز فولاذي جديد على الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا بحلول أبريل كجزء من تحرك لمنع الهجرة.وقال مكتب كيرياكوس ميتسوتاكيس في إفادة إعلامية عقب زيارة رئيس الوزراء اليوناني للمنطقة: "تعهد رئيس الوزراء بزيارة المنطقة مرة أخرى بحلول أبريل، حيث من المتوقع أن يكتمل المشروع".بينما قالت صحيفة ناشيونال هيرالد إن قرار إضافة الشرطة إلى رودوبي جاء بسبب المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين تم العثور عليهم في المناطق الجبلية، على أمل العبور إلى هناك بدلًا من منطقة إيفروس التي تشهد دوريات كثيفة.وأشارت إلى أن التوترات بين أثينا وأنقرة بشأن المهاجرين قد وصلت إلى ذروتها في مارس الماضي بعد أن أعلنت السلطات التركية عن أنها لن توقف أي محاولات للعبور إلى أوروبا عبر الحدود اليونانية.وردت اليونان بتعليق طلبات اللجوء مؤقتًا، وأعادت آلاف الأشخاص إلى الأراضي التركية الذين ينتظرون في المنطقة العازلة بين الجارتين.