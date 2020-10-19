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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

بعد افتتاحه.. أبرز 5 مشاهد من حفل افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس الأحد، حفل افتتاح الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا 2020"، والذي يأتي تحت شعار "وحشتونا" برئاسة سهير عبدالقادر، وبمشاركة 36 دولة عربية وأجنبية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وخلال السطور التالية؛ يرصد "الدستور" أبرز 5 مشاهد من حفل الافتتاح:

1- كلمة وزيرة الثقافة

قالت إن دعم ذوى القدرات الخاصة واجب تربوى واجتماعى ورسالة سامية لكل مهتم بالشأن الفنى والثقافى وذلك على خطى دمجهم فى المجتمع والحياة العامة بشكل طبيعى وإظهار طاقاتهم وقدراتهم، وثمنت جهود رعاية المواهب الفنية والاَأدبية منهم، مؤكدة أن أصحاب الهمم هم اكتشاف هذا العصر والعماد المكمل للمجتمع الهادف الى البناء والتنمية.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لكل الأنشطة التي تقدم لذوي الهمم، ووجهت التحية لسهير عبد القادر رئيسة الملتقى على جهدها الدؤوب وإصرارها الجدير بالاحترام على إقامة فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى في ظل التحديات الراهنة.
بعد افتتاحه.. أبرز
2- حضور عدد من الوزراء

حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين منهم: السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
بعد افتتاحه.. أبرز
3- ديكورات من أعمال ذوي الهمم

للمرة الأولى في الملتقى؛ تم استخدام الأعمال الفنية والرسومات التي أنتجها الأولاد من ذوي الهمم ضمن الديكورات المستخدمة في الحفل الذي أخرجه وليد عوني.
بعد افتتاحه.. أبرز
4- تكريم عدد من المهتمين بمجال دعم ذوي الهمم

كرم وزراء الثقافة والهجرة والتضامن عددا من المساهمين والمهتمين بمجال دعم ذوي الهمم وهم اسم الراحلة عزة العشماوي رئيس المركز القومي للطفولة والأمومة سابقا وتسلمها ابنها مصطفى مجاور، الكاتب والمنتج هشام سليمان، الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والفنانة إلهام شاهين.
بعد افتتاحه.. أبرز
5- مشاركة ثنائي العود غسان ودينا عبد الحميد

تضمن الحفل عددا من التابلوهات الفنية الموسيقية، منها إبداعات ثنائي العود الشهيرين غسان ودينا عبدالحميد، ومشاركة 2 من أعضاء مؤسسة "أولانا" وهم بلال على مع آلة "السمسمية"، ومريم النجدي مع الكمان، حيث قدموا خلاله مقطوعة موسيقية للسلام الوطني من خلال المزج الفني بين آلات العود والكمان والسمسمية.
بعد افتتاحه.. أبرز
 

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