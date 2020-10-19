بعد افتتاحه.. أبرز 5 مشاهد من حفل افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)



شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس الأحد، حفل افتتاح الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا 2020"، والذي يأتي تحت شعار "وحشتونا" برئاسة سهير عبدالقادر، وبمشاركة 36 دولة عربية وأجنبية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وخلال السطور التالية؛ يرصد "الدستور" أبرز 5 مشاهد من حفل الافتتاح:



1- كلمة وزيرة الثقافة



قالت إن دعم ذوى القدرات الخاصة واجب تربوى واجتماعى ورسالة سامية لكل مهتم بالشأن الفنى والثقافى وذلك على خطى دمجهم فى المجتمع والحياة العامة بشكل طبيعى وإظهار طاقاتهم وقدراتهم، وثمنت جهود رعاية المواهب الفنية والاَأدبية منهم، مؤكدة أن أصحاب الهمم هم اكتشاف هذا العصر والعماد المكمل للمجتمع الهادف الى البناء والتنمية.



وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لكل الأنشطة التي تقدم لذوي الهمم، ووجهت التحية لسهير عبد القادر رئيسة الملتقى على جهدها الدؤوب وإصرارها الجدير بالاحترام على إقامة فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى في ظل التحديات الراهنة. شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس الأحد، حفل افتتاح الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا 2020"، والذي يأتي تحت شعار "وحشتونا" برئاسة سهير عبدالقادر، وبمشاركة 36 دولة عربية وأجنبية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.قالت إن دعم ذوى القدرات الخاصة واجب تربوى واجتماعى ورسالة سامية لكل مهتم بالشأن الفنى والثقافى وذلك على خطى دمجهم فى المجتمع والحياة العامة بشكل طبيعى وإظهار طاقاتهم وقدراتهم، وثمنت جهود رعاية المواهب الفنية والاَأدبية منهم، مؤكدة أن أصحاب الهمم هم اكتشاف هذا العصر والعماد المكمل للمجتمع الهادف الى البناء والتنمية.وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لكل الأنشطة التي تقدم لذوي الهمم، ووجهت التحية لسهير عبد القادر رئيسة الملتقى على جهدها الدؤوب وإصرارها الجدير بالاحترام على إقامة فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى في ظل التحديات الراهنة.

2- حضور عدد من الوزراء



حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين منهم: السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين منهم: السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

3- ديكورات من أعمال ذوي الهمم



للمرة الأولى في الملتقى؛ تم استخدام الأعمال الفنية والرسومات التي أنتجها الأولاد من ذوي الهمم ضمن الديكورات المستخدمة في الحفل الذي أخرجه وليد عوني. للمرة الأولى في الملتقى؛ تم استخدام الأعمال الفنية والرسومات التي أنتجها الأولاد من ذوي الهمم ضمن الديكورات المستخدمة في الحفل الذي أخرجه وليد عوني.

4- تكريم عدد من المهتمين بمجال دعم ذوي الهمم



كرم وزراء الثقافة والهجرة والتضامن عددا من المساهمين والمهتمين بمجال دعم ذوي الهمم وهم اسم الراحلة عزة العشماوي رئيس المركز القومي للطفولة والأمومة سابقا وتسلمها ابنها مصطفى مجاور، الكاتب والمنتج هشام سليمان، الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والفنانة إلهام شاهين. كرم وزراء الثقافة والهجرة والتضامن عددا من المساهمين والمهتمين بمجال دعم ذوي الهمم وهم اسم الراحلة عزة العشماوي رئيس المركز القومي للطفولة والأمومة سابقا وتسلمها ابنها مصطفى مجاور، الكاتب والمنتج هشام سليمان، الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والفنانة إلهام شاهين.