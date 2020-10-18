إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

أعلنت محافظة الجيزة إزالة دعاية انتخابية مخالفة على الطريق العمومي بأوسيم لعدم حصولها على الترخيص من قبل الجهات المعنية قبل وضعها وإزالة التعديات على الطريق في المدينة.وأضافت المحافظة أنه تم إزالة 17 حالة إشغال طريق ورفع التعديات، وإيداع المضبوطات مخازن الوحدة، وجار تحرير المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، كما تم رفع ٤٢٨ طن مخلفات بقرى "برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل".كما أزالت مدينة أبو النمرس الدعاية الانتخابية غير الحاصلة على ترخيص مسبق وغير الملتزمة بالضوابط المحددة على طريق مصر أسيوط وشارع 6 أكتوبر، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تحت إشراف رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.