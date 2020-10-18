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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة: مصر سباقة في دعم ذوي القدرات الخاصة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:50 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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شاركت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة في فعاليات ملتقى «أولادنا»، الذي انطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته الرابعة، تحت عنوان «وحشتونا» بمشاركة وزراء والثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مع إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض توضيحي لأبرز فعاليات الملتقى، ومشاركة «أولادنا» للرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات معرض «تراثنا».

ومن ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بالجهود الكبيرة لإنجاح الملتقى وخروجه بهذه الصورة الحضارية وصولا إلى الدورة الرابعة التي تنطلق فعالياتها اليوم، بمشاركة العشرات من المبدعين من ذوي الاحتياحات الخاصة حول العالم، في شتى المجالات والمواهب الإبداعية.

وفي السياق، أوضحت وزيرة الهجرة أن ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة، مؤكدة أن مشاركة أولادنا بالخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين يعد تجربة جيدة ليندمجوا مع نظرائهم من دول مختلفة حول العالم، ويتبادلوا الخبرات والمواهب، مؤكدة أن وزارة الهجرة ساهمت بمشاركات أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة وأعمالهم الفنية المبدعة في الدورات السابقة من ملتقيات أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.
 
وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على رعاية الملتقى منذ البذرة الأولى عام 2017؛ إيمانا بأن كل فرد لديه طاقة إبداعية يستطيع امتاع المجتمع بها، مؤكدة أن مصر سباقة في دعم ذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة نرى دولة تخصص عاما للاحتفاء بذوي القدرات الخاصة.

ومن ناحيتها، أوضحت سهير عبد القادر رئيس مؤسسة «أولادنا» أن الملتقى يعد مصدرا لنشر روح التفاؤل في المجتمع، ويدعم فئة ذوي الاختياجات الخاصة، بكل إبداعاتهم ومواهبهم في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية، فضلا عن الترويج السياحي والثقافي لمصر، بين الجاليات بالخارج، بالإضافة إلى استقبال ذوي القدرات الخاصة من الدول المختلفة. 

وتضمن الملتقى- الذي نظمته مؤسسة «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة- مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، بدعم من وزارات الهجرة والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات، منذ انطلاقه حتى الآن.

وافتتحت الحفل الفنانة رانيا فريد شوقي، وأحيت الحفل الفنانة أنوشكا بالاشتراك مع فريق "بلاك تيما" فى دار الأوبرا المصرية بأغنية من ألحان أمير طعيمة ومشاركة هديل ماجد وخالد عمار من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتخللت الفعاليات عروض لإبداعات ومواهب أولادنا في مختلف المجالات، وكذلك عرض لأبرز المشاركين من مختلف الدول ولجان التحكيم المختلفة.

وشهدت فعاليات الحفل تكريم اسم الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمنتج هشام سليمان، عن مبادرته لتقديم ذوي القدرات الخاصة بالتليفزيون، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، لدعم أولادنا منذ الدورة الأولى وتبنيه المواهب الفنية منهم، والنجمة الكبيرة إلهام شاهين، لدعمها فنيا لذوي القدرات الخاصة في أعمالها مثل "خالي من الكوليسترول" و"أمل حياتي".
وزيرة الهجرة: مصر سباقة في دعم ذوي القدرات الخاصة
وزيرة الهجرة: مصر سباقة في دعم ذوي القدرات الخاصة
وزيرة الهجرة: مصر سباقة في دعم ذوي القدرات الخاصة
وزيرة الهجرة: مصر سباقة في دعم ذوي القدرات الخاصة

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