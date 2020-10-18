إحالة الطبيب المتحرش بمريضة في المنيا للجنايات

أحال المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، طبيب الحميات المتحرش بمريضة للمحاكمة أمام محكمة جنايات المنيا.كانت محكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا رفضت استئناف النيابة العامة بإخلاء سبيل طبيب الحميات المتحرش بمريضة، وأمرت باستمرار حبس الطبيب 15 يوما على ذمة القضية.يذكر أن اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديريةبورود بلاغ من سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها تفيد تعرضها للتحرش ومحاولة اغتصابها على يد طبيب حميات يدعي "ع.ف" أثناء توقيعه الكشف عليها وفوجئت به بالاقتراب منها والتحرش بها محاولا اغتصابها إلا أنها صرخت وطلبت الاستغاثة وتمكنت من إنقاذ نفسها وذهبت إلى مركز شرطة بني مزار وحررت محضر ضد الطبيب المتحرش.وعلى الفور، تمكن الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز وبتوجيهات العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والعقيد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال، من ضبط الطبيب المتحرش وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق والتي أحالت الواقعة لمحكمة الجنايات.