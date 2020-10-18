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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيلة مجلس الشيوخ: المرأة المصرية نالت حقوقها في عهد الرئيس

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:41 م
فيبي فوزي جرجس
فيبي فوزي جرجس
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قدمت النائبة فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ: "إن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي نالت كل حقوقها، وأنا نائبة قبطية ومن خارج القاهرة ومن محافظة إقليمية ولست من حزب الأغلبية وعلى الرغم من ذلك، أتقلد منصب وكيل المجلس فشكرًا للرئيس السيسي، وأتعهد أن نعمل جميعًا لصالح هذا الوطن والمواطن".

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