تجنبا للإصابة.. فض سوق ماشية بقرية بالغربية بسبب كورونا

شهدت منطقة سوق الماشية بقرية الجعفرية بمركز السنطة بمحافظة الغربية زحاما، صباح اليوم الأحد، في الموعد الأسبوعي لإقامة السوق والذي يقبل عليه تجار الماشية من عدد كبير من محافظات الجمهورية، لبيع وشراء الماشية في مخالفة للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة بمنع التجمعات بالأسواق المخالفة وفقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.ومن ناحيته أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن السوق الرئيسي مغلق منذ إعلان الدولة بدء الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لكن التجار الذين حضروا إلى السوق اليوم استغلوا منطقة فضاء للسوق وأقاموه بها.وأضاف محافظ الغربية، أنه تم على الفور إبلاغ مركز مركز ومدينة السنطة وتم استدعاء قوة من الشرطة وفض السوق، والتأكيد عليهم بعدم العودة مرة أخرى طوال أيام إعلان الإجراءات الوقائية وإلا سيتم تحرير محاضر مخالفات ضدهم، وتوقيع العقوبات التى أقرتها الدولة للمخالفين لتلك الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن منطقة السوق الآن لا يوجد بها ولا تاجر واحد عقب فض السوق، وتمت أعمال تطهير مكان إقامة السوق كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.