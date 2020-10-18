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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رفع جلسة الشيوخ 15 دقيقة لفرز أوراق انتخاب وكيلي المجلس

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:47 م
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة للإشراف على إجراء انتخابات الوكيلين برئاسة النائب المستشار فرج الدري، وعضوية كل من النواب عبدالمنعم سعيد، ومحمد جزر، وطارق رسلان، وحنا جريس، ومحمود القط.

وأوضح عبدالرازق أن مسئولية اللجنة ستكون الإشراف على انتخابات الوكيلين، والمرشح لهما كل من المستشار بهاء أبوشقة، واللواء أيمن عبدالمحسن، والدكتورة رندا محمد أحمد مصطفى، وفيبي فوزي جرجس.

كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، لفرز أوراق اختيار وكيلي مجلس الشيوخ.

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