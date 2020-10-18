رفع جلسة الشيوخ 15 دقيقة لفرز أوراق انتخاب وكيلي المجلس

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة للإشراف على إجراء انتخابات الوكيلين برئاسة النائب المستشار فرج الدري، وعضوية كل من النواب عبدالمنعم سعيد، ومحمد جزر، وطارق رسلان، وحنا جريس، ومحمود القط.وأوضح عبدالرازق أن مسئولية اللجنة ستكون الإشراف على انتخابات الوكيلين، والمرشح لهما كل من المستشار بهاء أبوشقة، واللواء أيمن عبدالمحسن، والدكتورة رندا محمد أحمد مصطفى، وفيبي فوزي جرجس.كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، لفرز أوراق اختيار وكيلي مجلس الشيوخ.