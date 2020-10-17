شكري: دول إقليمية تدخلت في ليبيا من منطلق سياسات توسعية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تكثف جهودها لخلق المناخ الملائم للحوار في ليبيا، في إطار العلاقة الوثيقة بالجارة الليبيبة، مؤكدًا أن هذا الوضع المتأزم أثر كثيرًا على أمن واستقرار مصر، من خلال انتشار العناصر الإرهابية التي تحاول اختراق الحدود المصرية، مشددًا على أهمية التوصل إلى اتفاق ليبي- ليبي، يمكّن المؤسسات من القضاء على الإرهاب، ويقوم على أساس منع انتشار الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية.وأشار شكري، إلى أن هناك دولا عززت من الصراع، وأدت لمزيد من التوتر، وأن هذه الدول تتدخل في ليبيا من منطلق سياسات توسعية، وليست لها مصالح مباشرة تقتضي مثل هذا التدخل.وشدد شكري، على أن مصر تعزز الحوار بين الليبيين أنفسهم، وتعزيز جهود المبعوث الأممي لاستعادة ليبيا استقرارها وسيادتها الكاملة.