الرقابة توافق على فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد

حصلت النجمة شيرين عبد الوهاب على إجازة رقابية لفيلمها الجديد "حبيبي" الذي يعيدها للساحة الفنية سينمائيا مجددا بعد ما يقرب من 17 عاما منذ آخر أفلامها "ميدو مشاكل" مع النجم أحمد حلمي.وتبدأ شيرين التحضيرات الأولية للعمل خلال الأسابيع القادمة بالتوازي مع الانتهاء من تحضير ألبومها الغنائي الجديد الذي تطرحه بداية العام القادم.وكانت شيرين تعاقدت مع وليد منصور على فيلمها الجديد باسمه المبدئي "السندريلا" الذي تغير فيما بعد إلى "حبيبي" ويختار المخرج محمد شاكر أبطال العمل خلال الفترة القادمة من أجل بدء التصوير.وانتهى المؤلف والشاعر الغنائي أمير طعيمة من كتابة سيناريو الفيلم والأغنيات التي ستغنيها شيرين في الفيلم الذي يقوم بإخراجه محمد شاكر خضير.