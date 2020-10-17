تكريم أبناء الشهيد أحمد المنسي في مدرستهم بالإسماعيلية (صور)

انطلق العام الدراسي الجديد اليوم بمحافظة الإسماعيلية، وسط حالة من الانتظام والهدوء، فيما تم تكريم أبناء الشهيد أحمد المنسي، في مدرستهم، خلال طابور الصباح، تخليدًا لذكراه.وأكدت إدارة المدرسة أن هذا التكريم تحفيز للطلاب على حب الوطن وإعلاء قيم الوطنية والولاء بين الطلاب وتقديرًا لأبناء القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم لحماية تراب وطنهم.فيما شهدت مدارس محافظة الإسماعيلية تطبيق إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ المدرسون الحصة الأولى بالترحيب بالطلاب وتهنئتهم بالعام الجديد، ونصح المدرسون الطلاب بالحفاظ على سلامتهم وارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسى وعدم التكدس والزحام.