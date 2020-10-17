سعر الريال السعودى اليوم السبت 17-10-2020
السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:12 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 17-10-2020.
ويواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
وحقق سعر الريال فى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع جاء السعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع وتداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، بين 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
وشهد سعر الريال السعودي فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وحقق فى بنك عوده 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي، تقوم بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ويأتي الريال السعودي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".
ويواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-10-2020سجل سعر الريال السعودى في بنك مصر، 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه البيع، بينما جاء السعر فى بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
وحقق سعر الريال فى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع جاء السعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع وتداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، بين 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
وشهد سعر الريال السعودي فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وحقق فى بنك عوده 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي، تقوم بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ويأتي الريال السعودي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".