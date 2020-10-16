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التهاب عضلة القلب.. الأعراض والأسباب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:17 م
التهاب عضلة القلب
التهاب عضلة القلب
إسلام جمال
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التهاب عضلة القلب، من أكثر الأمراض التى تصيب الإنسان، نظرًا لكثرة ضغوط الحياة اليومية، لذا أوضح الدكتور جمال سامى، أستاذ جراحات القلب، الأسباب والأعراض الخاصة بالتهاب عضلة القلب.

وأشار سامى، إلى أن التهاب عضلة القلب هو مرض حاد يزول بشكل تلقائي، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يعود أو يتفاقم ويتحول إلى مرض مزمن يؤدي إلى اتساع عضلة القلب، الذي يتميز بتوسع البطينين وفشل في عمل القلب.

ـ الأعراض الأكثر شيوعا لـ «التهاب عضلة القلب»
اضطراب في نبض القلب، يحتمل ظهور الحمى، التعب، أو آلام في الصدر وضيق التنفس لدى بذل المجهود، وفي بعض الحالات يمكن أن يحاكي المرض احتشاء عضلة القلب، مع ألم في الصدر.

ـ تشخيص التهاب عضلة القلب
يتم تشخيص التهاب عضلة القلب وفقًا للماضي الطبي والفحص الطبي والبدني، وفي أحيان كثيرة يكون المريض قد سبق له الإصابة بتلوث في الجهاز التنفسي العلوي، نتيجة الفيروسات، ويكون التلوث مصاحبًا بالحمى التي تسبق ظهور الالتهاب في عضلة القلب.

ويمكن من خلال الفحص البدني أن نرى في بعض الأحيان، علامات التهاب في البلعوم، فأحيانًا يمكن عزل الفيروس عن طريق إفرازات الجسم، كالبراز، أو بواسطة زرع خزعة من الحلق، أو عزل أجسام مضادة من الدم.

ـ علاج التهاب عضلة القلب
وأوضح أستاذ جراحات القلب، أن الراحة وتجنب المجهود البدني، من أكثر العلاجات الفعالة، فالمرضى الذين أصيبوا بفشل القلب، يكون العلاج اعتياديا كما في حالات أخرى من الإصابة بفشل القلب.

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