لافروف يبحث هاتفيًا مع نظيره اليابانى سُبل تعزيز التعاون الثنائى

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع تظيره الياباني شيميتسو موتيجي بشأن التعاون بين البلدين في العديد من القضايا الثنائية والدولية.وذكرت الخارجية الروسية: أن الجانبين بحثا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد الحوار السياسي بين طوكيو وموسكو، كما أكدا أهمية التعاون المُشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والرعاية الصحية، خاصة من أجل مكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.وأضاف البيان أن الوزيرين أشارا إلى الحاجة الملحة للحوار بشأن الأمن العالمي، لافتًا إلى أن المكالمة تمت بمبادرة من الجانب الياباني.