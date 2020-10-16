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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة»: تسليم تمساح «ميت يزيد» بالغربية إلى حديقة حيوان الجيزة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:11 م
تمساح
تمساح
أريج الجيار
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تسليم التمساح الذى عثر عليه أحد الصيادين بمياه ترعة ميت يزيد بالمحلة الكبرى إلى حديقة الحيوان بالجيزة، بعد معاينته وإجراء القياسات العلمية عليه مع استمرار أعمال رصد الترعة للتأكد من عدم وجود أى تماسيح أخرى.

وورد بلاغ من مديرية الزراعة ومديرية الري بالغربية بوجود تمساح عثر عليه أحد الأهالي بترعة ميت يزيد بقرية محلة روح دائرة مركز طنطا، حيث قام بعض الصيادين باصطياده ووضعه داخل صندوق زجاجي للحفاظ عليه وعدم تعريض المواطنين لأي أخطار، وتم إيداعه بمركز شرطة طنطا، حيث أمرت النيابة بتسليمه إلى فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.

وفور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من الفرع المختص وقطاع حماية الطبيعة لاستلام التمساح وإجراء كل المعاينات والقياسات العلمية عليه وتسليمه لحديقة الحيوان بالجيزة.

وعاينت اللجنة التمساح واتضح أنه تمساح نيلى طوله 40 سم وحالته الصحية جيدة، وتم التواصل مع حديقة حيوان الجيزة لتسليمه، كما تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية الرى بمحافظة الغربية لمسح جميع المجاري المائية بها، وذلك استمرارًا لإجراءات وزارة البيئة فى الحفاظ على الكائنات الحية والتنوع البيولوجي للموارد الطبيعية.

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