الفلبين: بكين ستحترم قرارنا باستئناف التنقيب عن الغاز ببحر الصين الجنوبى

قالت حكومة الفلبين، اليوم الجمعة، إنها تتوقع أن تسمح الصين لبلادها «بشكل سلمى» باستئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها بعد رفع الحظر عن التنقيب هناك.وقال وزير الطاقة الفلبينى، ألفونسو كوسي في مؤتمر صحفى:" أنا متأكد من أن الصين ستحترم قرارنا".ويأتي تصريح كوسي بعد يوم من إعلان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي رفع الحظر عن عمليات التنقيب الذي فرضه سلفه في عام 2013 على خلفية تعرض عدد من السفن الفلبينية لمضايقات من سفن صينية.