أسقف منفلوط يترأس القداس الإلهي بدير السيدة العذراء

ترأس الانبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط بمحافظة أسيوط، صلاة القداس الإلهي من دير السيدة العذراء والأمير تادرس بمنفلوط.و شاركه في صلاة القداس الإلهي عدد من الكهنة إلى جانب الشعب القبطي، فيما اتخذت الإيبارشية الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية، من التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.