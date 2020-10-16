هولندا تستدعى سفير روسيا بعد وقف المشاركة بالمشاورات حول تحطم الطائرة الماليزية

استدعت وزارة الخارجية الهولندية السفير الروسي في لاهاي، ألكسندر شولغين، عقب قرار بلاده وقف المشاورات الثلاثية مع هولندا وأستراليا حول التحقيق في ملابسات تحطم الطائرة الماليزية.وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في بلاغ لبرلمان بلاده: "يشعر مجلس الوزراء بأسف بالغ من قرار روسيا أحادي الجانب ويشدد على التزامه بمواصلة المحادثات بهدف وضع حل سيتيح تعويض المعاناة والأضرار الضخمة الناجمة عن كارثة الرحلة MH17".وذكر بلوك أنه تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية وجرى إبلاغه بهذه المعلومات، مشددا على أن هولندا "لا تستبعد أي خيارات لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين".وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، وقف مشاركة موسكو في المشاورات الثلاثية مع أمستردام وكانبرا بشأن تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية في شرق أوكرانيا عام 2014، الذي أسفر عن مقتل 298 شخصا، بسبب "الإجراءات الهولندية غير الودية".وأوضحت وزارة الخارجية أنه دون انتظار نتائج المشاورات، وبعد مرور 3 جولات فقط، اختارت هولندا مسارا مختلفا وقدمت شكوى ضد روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.