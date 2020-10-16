جامعة برلين الحرة تحتفل بمرور 10 أعوام على افتتاح مكتب القاهرة

احتفل مكتب جامعة برلين الحرة بالقاهرة بمرور 10 أعوام على افتتاحه، وتنفيذ أو الاشتراك في 84 برنامج تعاون بحثي للجامعة مع شركائها من الخبراء والأكاديميين بالجامعات المصرية بتكلفة بلغت 14 مليون يورو منذ افتتاح المكتب في 2010.ونظم المكتب حلقة نقاشية عبر الإنترنت احتفالًا بتلك المناسبة بعنوان «التعاون الأكاديمي الدولي: الحل السري لأزمة عالمية».وشارك في الحلقة النقاشية كل من مديرة مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة ايزابيل ميرنج، ومساعد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب للتعاون الدولي الدكتورة جيهان جويفل، وعميد الطلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور جورج ماركي، وأستاذ الطب بجامعة القاهرة الدكتور عبد المجيد قاسم.وعقدت الحلقة النقاشية بحضور ومشاركة أكاديميون من أهم الجامعات الشريكة لمكتب جامعة برلين الحرة بالقاهرة من جامعات الإسكندرية والقاهرة والجامعة الأمريكية في مصر ولبنان، حيث ناقشوا التحديات التي تواجه البحث العلمي والتعاون الدولي في ظل «كوفيد-19».وتطرق المشاركون إلى القضايا والصعوبات التي واجهها الباحثون ومؤسسات التعليم العالي على حد سواء في مجال البحث العلمي الدولي والتعليم والتبادل الطلابي وإجراء الأبحاث في هذه الأوقات الغير مسبوقة في ظل مواجهة انتشار الوباء عالميًا.وأكد الخبراء، أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه الباحثون والأكاديميون ولكنه من الضروري مواصلة التعلم فهو أمر مُرضٍ ومجزٍ للغاية في العديد من الأوقات الأخرى.تجدر الإشارة إلى أن المكتب الاقليمي لجامعة برلين الحرة بالقاهرة ينفذ العديد من البرامج والأنشطة التعليمية والأكاديمية المرموقة وتمتد فعالياته إلى منطقة الشرق الأوسط.