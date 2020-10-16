سعر اليورو اليوم الجمعة 16-10-2020 فى البنوك المصرية





وفي بنك عودة سجل سعر اليورو للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50، أما في بنك مصر فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.51، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.50.



سعر اليورو اليوم الجمعة 16-10-2020 في البنوك المصرية كما بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49، وفي بنك اتش اس بي سي انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.50، وفي بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.48، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.51، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.49، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.49.



أسعار اليورو كما ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.51، أما في بنك مصر إيران التنمية فبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.58.