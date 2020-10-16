سعر اليورو اليوم الجمعة 16-10-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم الجمعة 16-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية، مقابل تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي اليوناني.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.51، كما تراجع اليورو في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.50.
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية، مقابل تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي اليوناني.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.51، كما تراجع اليورو في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.50.
وفي بنك عودة سجل سعر اليورو للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50، أما في بنك مصر فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.51، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.50.