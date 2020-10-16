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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 16-10-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم الجمعة 16-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:


وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية، مقابل تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي اليوناني.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.51، كما تراجع اليورو في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.50.

وفي بنك عودة سجل سعر اليورو للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50، أما في بنك مصر فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.51، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.50.

سعر اليورو اليوم الجمعة 16-10-2020 في البنوك المصرية

كما بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49، وفي بنك اتش اس بي سي انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.50، وفي بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.48، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.51، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.49، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.49.

أسعار اليورو

كما ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.51، أما في بنك مصر إيران التنمية فبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.58.

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