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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنائس المسيحية تنتهي من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:56 م
يوسف طلعت، مستشار
يوسف طلعت، مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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أكد يوسف طلعت، مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، قيام ممثلي الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية"، الخميس، بتسليم مشروع قانون الأسرة المصرية بعد الانتهاء من صياغته في صورة قانون واحد، يشمل جميع المواد التي توافقت عليها الكنائس الثلاث، سواء فى صورة مواد عامة أو خاصة بكل كنيسة بحسب طبيعتها وخصوصيتها، وذلك كله في قانون واحد يطبق على جميع المصريين المسيحيين في مصر.

أضاف طلعت: "أن اجتماع ممثلي الكنائس الثلاث كان بمقر الوزراء، بمشاركة الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس اسطفانوس زكي والقس رفعت فتحي والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، وكل من الأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن الكاثوليكية، وتم التوقيع على مشروع القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه في صيغته النهائية".

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