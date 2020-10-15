500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزانى

استمرت السلطات في تنزانيا وفرق الإطفاء لليوم الرابع على التوالي في محاولة إطفاء حرائق أعلنت السلطات التنزانية أن نحو 28 كيلومترًا مربعًا من جبل كليمنجارو.ولا يزال نحو 500 شخص يحاولون إخماد الحرائق، حسبما قال مسئولون في هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا، رغم أن الرئيس التنفيذي للهيئة آلان كيجازي، قال لوسائل الإعلام إنه جرى احتواؤه في بعض المناطق، وفقا لقراءات إفريقية.وزار وزير السياحة التنزاني هاميسي كيجوانجالا الموقع، اليوم، وحث رجال الإطفاء على القيام بجهود ملموسة لإخماد الحريق.ويبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو 5895 مترًا، وهو أعلى جبل قائم بذاته في العالم، وتكون من بركان خامد بالقرب من وادي «ريفت» في شرق إفريقيا.