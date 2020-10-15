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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تتجنبين زيادة وزنك فى الشتاء؟

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:35 م
زيادة وزنك فى الشتاء
زيادة وزنك فى الشتاء
شيماء دهب
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تتعرض كثيرات من النساء لزيادة فى الوزن خاصة خلال فصل الشتاء، فنجد أن بعضهن تزيد ضعف وزنها، لذا يرصد موقع health كيف يمكن الحفاظ على وزن مثالي.

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع مدة 20 دقيقة على الأقل تحافظ على الوزن، بل تجعلك في وزنك المثالي، فالرياضة تحرق الدهون وإمدادك بالطاقة خلال اليوم.

طهي الطعام في المنزل
التشجيع على طهي الطعام في المنزل بخلاف أنه يعمل على تدفئة المنزل، فهو يعمل على الحركة بدلًا من الاستلقاء على السرير، ومن الضرورى ألا يتم الاعتماد على الوجبات السريعة بل الطهي في المنزل لتجنب مزيد من الدهون.

تناول البروتين
تناول البروتين وتقليل الكربوهيدرات يمنع احتمالية زيادة الوزن.

التركيز على الألياف
تعزز الألياف الشعور بالشبع، مثل الخضروات والفاكهة، الحبوب الكاملة، المكسرات، البقوليات.

السلطة الخضراء
تناول سلطة خضراء تحتوي على خضروات طماطم وخس وخيار، مع التوابل في كل وجبة خلال اليوم.

شرب الماء
شرب ما لايقل عن 3 لتر ماء خلال اليوم يساعد على ترطيب الجسم، مما يعزز الحرق ويزيد الشعور بالشبع.

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