كيف تتجنبين زيادة وزنك فى الشتاء؟

ممارسة الرياضة

طهي الطعام في المنزل

تناول البروتين

التركيز على الألياف

السلطة الخضراء

شرب الماء

تتعرض كثيرات من النساء لزيادة فى الوزن خاصة خلال فصل الشتاء، فنجد أن بعضهن تزيد ضعف وزنها، لذا يرصد موقع health كيف يمكن الحفاظ على وزن مثالي.ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع مدة 20 دقيقة على الأقل تحافظ على الوزن، بل تجعلك في وزنك المثالي، فالرياضة تحرق الدهون وإمدادك بالطاقة خلال اليوم.التشجيع على طهي الطعام في المنزل بخلاف أنه يعمل على تدفئة المنزل، فهو يعمل على الحركة بدلًا من الاستلقاء على السرير، ومن الضرورى ألا يتم الاعتماد على الوجبات السريعة بل الطهي في المنزل لتجنب مزيد من الدهون.تناول البروتين وتقليل الكربوهيدرات يمنع احتمالية زيادة الوزن.تعزز الألياف الشعور بالشبع، مثل الخضروات والفاكهة، الحبوب الكاملة، المكسرات، البقوليات.تناول سلطة خضراء تحتوي على خضروات طماطم وخس وخيار، مع التوابل في كل وجبة خلال اليوم.شرب ما لايقل عن 3 لتر ماء خلال اليوم يساعد على ترطيب الجسم، مما يعزز الحرق ويزيد الشعور بالشبع.