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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمادة هلال ضيف أولى حلقات «واحد من الناس» على الحياة غدا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:03 م
حمادة هلال
حمادة هلال
منار إبراهيم
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يعود برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في ثوبه الجديد، في العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة.

ويستضيف خلال الحلقة الأولى من البرنامج غدا، الفنان والمطرب حمادة هلال، والذي يحكي لأول مرة عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته، ويكشف عن وصيتها له قبل الرحيل، ويوجه رسالة صادمة لحمو بيكا، والمفاجأة الساحر عزام يقرأ أفكاره على الهواء، ويواجهه بأشياء لم يتوقعها واسرار لم يعلن عنها وسط حالة من الدهشة والذهول.

كما يتحدث عن أسرار حياته المهنية ونشأته، واحدث مشاريعه السينمائية والغنائية، وكيف دخل عالم الغناء وأهم المحطات فى حياته الفنية.

ويستمر البرنامج في تقديم دوره الخدمي في الإعلام التنموي عبر المساعدات الإنسانية، والقوافل الطبية والغذائية للقرى والمحافظات الأكثر فقرا، وكذلك المساعدة في إجراء العمليات الجراحية، وتركيب الأطراف الصناعية، وكذلك تجهيز العرائس والافراج عن الغارمات، والمشروعات الصغيرة لغير القادرين والعديد من الأنشطة الخيرية.

يذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع على شاشة الحياة في تمام العاشرة مساء.

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