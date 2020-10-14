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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: إصابة 3 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة غربي الموصل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:14 م
انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة غربي الموصل
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أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة إثر انفجار عبوة ناسفة غربي الموصل400 كم شمال بغداد.

وقال المقدم سلام العكيدي، من قيادة شرطة نينوى، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم على سيارة كانت تقل مدنيين عند مدخل قضاء تلعفر 70كم غربي الموصل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى القضاء"، مشيرا إلى أن القوات الأمينية طوقت المكان وفتحت تحقيقا بالحادث".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

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