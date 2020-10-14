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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حظر التجوال فى مدينتين بالسودان بسبب الاحتجاجات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:01 م
حظر التجوال في السودان
حظر التجوال في السودان
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أعلنت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، برئاسة الوالي مهندس عبدالله شنقراي، قرارا بفرض حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتي الرابعة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وعزت اللجنة القرار للظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات على قرار إعفاء والي كسلا صالح عمار، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.

وقالت لجنة الأمن إن المحتجين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض طرق الأحياء الطرفية بمدينة بورتسودان.

وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك قد أصدر قرارا يوم أمس الثلاثاء بإعفاء والي كسلا الاستاذ صالح محمد صالح عمار والذي جرى تعيينه ضمن الولاة المدنيين خلال الفترة الماضية.

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