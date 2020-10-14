الأمن يكشف لغز مُنتحل صفة ضابط بالإسكندرية لابتزاز فتاة

تحركت الأجهزة الأمنية، على خلفية ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من تعليق يتضمن بلاغًا ضد أحد الأشخاص يدعى عمله بوزارة الداخلية وصور لمحادثة عبر أحد التطبيقات مهددا خلالها فتاة بالسجن إذا لم تقابله.وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بانتحال صفة ضابط يقوم بابتزاز فتاة على موقع "فيسبوك".وتم تحديده وضبطه، حيث أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.