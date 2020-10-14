رتل تركي من 70 آلية عسكرية يدخل إدلب شمالي سوريا

دخل رتل تركي عسكري ضخم، اليوم الأربعاء، إلى محافظة إدلب شمالي سوريا وذلك من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أن الرتل التركي يضم نحو 70 آلية محملة بمصفحات ودبابات ومدافع ميدانية وذخائر، حيث دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة في محافظة إدلب ضمن منطقة "بوتين – أردوغان"، مشيرا إلى أن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7190 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.وأكد المرصد ارتفاع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10525 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات، وناقلات جند، ومدرعات، ورادارات عسكرية.