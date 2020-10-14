«الوطية» نقطة ارتكاز.. تركيا تجهز لبؤرة ساحنة في ليبيا

حشدت تركيا قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية الليبية، اليوم الاربعاء، عسكريًا لتصبح نقطة ارتكاز تمنحها الأقضلية فى شمال إفريقيا على غرار الدور الذي تلعبه قاعدة انجرليك الأمريكية على الاراضي التركية.ويشير مراقبون إلى أنه مع اختلاف اللاعبين والأهداف إلا أن هناك تطابقا بين الدور الذي تقوم به قاعدة إنجرليك الأميركية على الأراضي التركية وبين قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية، والتي تحتلها تركيا الآن على الأراضي الليبية.وأضاف المراقبون أن "إنجريلك" تمنح الأفضلية للولايات المتحدة في آسيا الوسطى، وتمثل رأس حربة صريحة ضد العراق وسوريا، وكان لها الدور الأبرز في غزو العراق عام 2003، بينما القاعدة الليبية الثانية بمنطقة الوطية ستلعب نفس الدور الاستراتيجي، لصالح تركيا، وستكون رأس حربة صريحة ضد الجوار الغربي الليبي، وبالتحديد تونس والجزائر.تعتبر"الوطية" أهم قاعدة عسكرية في ليبيا، تمتلك بنية عسكرية هي الأضخم، جعلتها الأكثر تحصينا، تقع غربي البلاد، وبالتحديد جنوب مدينة العجيلات، وتابعة إداريا لمنطقة الجميل، وتبعد عن الحدود التونسية 27 كم فقط، وعن مطار العاصمة طرابلس 75 كم.وهي القاعدة العسكرية الوحيدة في ليبيا التي لا علاقة للطيران المدني بها، عكس باقي القواعد العسكرية التي تستعمل مطارات مدنية، مثل بنينا وطبرق والأبرق ومعيتيقة وسبها.